MLB: Gleyber Torres acepta la Oferta Calificada y jugará en Detroit en 2026

El segunda base venezolano, Gleyber Torres, continuará una temporada más con los Detroit Tigers, luego de que aceptara este martes la Oferta Calificada (Qualifying Offer) de 22 millones de dólares por un año que le realizó el conjunto bengalí.

Torres, quien cumplirá 29 años de edad el 13 de diciembre, suma ocho temporadas en las Grandes Ligas, las primeras siete con los Yankees, antes de pactar por un año y US$15 millones con los Tigres en diciembre de 2024.

Temporada y Lesión

El infielder caraqueño viene de una temporada en la que fue All-Star. Jugó en 145 partidos de la temporada regular y estuvo presente en cada encuentro de postemporada. Terminó con un porcentaje de embasado (OBP) de .358, ubicándose cuarto en la Liga Americana y primero entre los segundas bases.

En 2025, Torres bateó .256 con 16 jonrones, 85 bases por bolas y 101 ponches en 145 juegos. Conectó para .281 con un OPS de .812 en 84 juegos en la primera mitad; luego su producción cayó a .223 con un OPS de .659 en 61 juegos en la segunda mitad.

Tras la derrota de los Tigres en su Serie Divisional contra los Marineros, Torres reveló que había estado lidiando con una hernia deportiva en su costado derecho durante gran parte de la segunda mitad. Se sometió a cirugía en octubre y espera tener unos Entrenamientos de Primavera normales en 2026, dado el período de rehabilitación habitual de aproximadamente dos meses.

Esa lesión es notable, ya que fue probablemente la causa principal de la fuerte caída en su producción ofensiva durante la complicada segunda mitad de la temporada de los Tigres.

Razones de su Retorno a Detroit

Los Tigres firmaron a Torres con un contrato de un año y $15 millones en diciembre de 2024. Antes de unirse al equipo, Torres pasó sus primeras siete temporadas con los Yankees. Los "Mulos del Bronx" no le extendieron una Oferta Calificada la temporada pasada, lo que lo mantuvo elegible para recibir una de los Tigres en la agencia libre de este año.

En la agencia libre, Torres buscaba un contrato de cuatro años. Sin embargo, su agente, José Mijares de Octagon, sondeó el mercado en las recientes reuniones de gerentes generales, y se encontró con que los equipos no estaban dispuestos a ofrecer más de tres años.

Esta situación influyó en la decisión de Torres de aceptar el contrato garantizado de un año con los Tigres.

Con Torres de regreso, los Tigres aseguran a su segunda base titular para la temporada 2026. El cuadro proyectado será: Torres en la segunda base, Spencer Torkelson en la primera base, Javier Báez en el campocorto y Colt Keith en la tercera base.

El retorno del venezolano hace menos probable que los Tigres busquen infielders de alto perfil en la agencia libre o mediante intercambios.