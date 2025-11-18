Nueve estrellas rechazan la oferta calificada de MLB

Suscríbete a nuestros canales

Nueve jugadores de alto perfil en las Grandes Ligas, incluidos Kyle Tucker, Bo Bichette y Kyle Schwarber, han rechazado la oferta calificada de un año y $22.025 millones, según reportó Jeff Passan de ESPN.

¿Qué es la oferta calificada y por qué importa?

La oferta calificada es un mecanismo que permite a los equipos recibir una compensación en el draft si pierden a un jugador clave en la agencia libre. El monto se calcula con base en el promedio de los 125 salarios más altos de MLB. Desde su implementación en 2012, solo 14 de 144 jugadores habían aceptado esta oferta antes de este año.

Las figuras que dijeron “no” al contrato de un año

Entre los que rechazaron la oferta destacan:

Kyle Tucker (Cachorros)

Bo Bichette (Azulejos)

Kyle Schwarber (Phillies

Framber Valdez (Astros)

Dylan Cease (Padres)

Edwin Díaz (Mets)

Ranger Suárez (Phillies)

Zac Gallen (Cascabeles)

Michael King (Padres)

La negativa de estos jugadores no sorprende en la mayoría de los casos, ya que todos tienen argumentos sólidos para buscar acuerdos a largo plazo con cifras superiores al promedio anual de la oferta calificada.

Las sorpresas: cuatro jugadores aceptan la oferta

Lo más llamativo del ciclo fue que Shota Imanaga (Cachorros), Gleyber Torres (Tigres), Brandon Woodruff (Cerveceros) y Trent Grisham (Yankees) sí aceptaron la oferta. Esto rompe con la tendencia histórica y sugiere que, para ciertos perfiles, asegurar un salario alto por un año puede ser más atractivo que arriesgarse en un mercado incierto.

En particular, Woodruff viene de una lesión importante, mientras que Grisham ha tenido temporadas ofensivas inconsistentes. Imanaga, recién llegado de Japón, podría usar este año como vitrina, y Torres, aunque productivo, enfrenta una competencia feroz en la segunda base.

El rechazo masivo indica que los jugadores de élite confían en que el mercado recompensará su talento con contratos multianuales. A su vez, los que aceptaron la oferta lo hicieron por razones concretas: rehabilitación, consolidación o falta de demanda inmediata.