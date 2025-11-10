MLB: Estos son los tres equipos favoritos para firmar a Kyle Tucker

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ya es historia cerrada y con esto las 30 organizaciones deben comenzar a planificar sus objetivos para el 2026. En este sentido, aquí es donde entra en escena el mercado de agentes libres y pocas piezas despiertan tanto interés en el futuro como Kyle Tucker.

El pelotero de 28 años superó las expectativas de la pasada campaña al ser cambiado a los Cachorros de Chicago desde los Astros de Houston y se consolidó como uno de los bateadores más completos en la actualidad, ganándose el privilegio de ser uno de los temas principales de la MLB durante las próximas semanas y meses.

Tomando en cuenta esto, se espera que sean varias las franquicias que estén interesados en sus servicios, no solo para dar un golpe sobre la mesa de cada a los próximos años, sino que aseguraría a un bateador elite y un jardinero respetable a la defensiva.

Candidatos para firmar a Kyle Tucker

En una reseña recientemente publicada por el periodista de USA TODAY, Bob Nightengale, señala que varios gerentes dentro de la Major League Baseball consideran y creen que hay tres fuertes candidatos para quedarse con Tucker. Los equipos protagonistas son los siguientes:

Dodgers de los Ángeles

Yankees de Nueva York

Toronto Blue Jays

Cada una de estas franquicias tiene sus diferentes necesidades por las que elegían a un talento que ha sido seleccionado a cuatro Juegos de Estrellas. Su presencia en cualquiera de estas tres les daría una calidad innegable y, al mismo tiempo, aumentaría sus posibilidades de ser uno de los equipos que estén presentes en la Serie Mundial.

Sin duda alguna, la agencia libre de Kyle Tucker dará mucho de qué hablar en los próximos meses dentro de las Grandes Ligas, no solo por el equipo con el que termine firmando, sino por cómo será su contrato en cuanto a dinero y años de servicio.