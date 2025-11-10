MLB

MLB: Dodgers tienen $87 millones listos para "pescar" estrellas

Por

Eimy Carta
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 01:49 pm

La expiración de varios contratos clave ha generado este capital significativo, y la gerencia de los Dodgers está lista para utilizarlo en la búsqueda de refuerzos de élite para la próxima temporada

Los Ángeles Dodgers se preparan para ser el equipo más agresivo en el mercado de la agencia libre este invierno, según reportes de Bob Nightengale. El gigante de la Costa Oeste no solo mantiene su ambición de dominar la MLB, sino que ha liberado una asombrosa suma de $87 millones de dólares en espacio salarial, asegurando que están listos para hacer otro impacto masivo en el mercado.

El espacio salarial: ¿De dónde viene la cifra mágica?

El gran margen financiero del equipo angelino proviene de la expiración de varios contratos importantes. Al terminar la temporada 2025, los contratos de varios jugadores de alto perfil salieron de la nómina, incluyendo a figuras clave y veteranos:

  • Clayton Kershaw: El futuro Salón de la Fama y leyenda de la franquicia, cuyo contrato se liberó ante su retiro después de la Serie Mundial.  

  • Michael Conforto: El jardinero, cuyo contrato de un año por $17 millones finalizó tras una temporada que no cumplió las expectativas en Los Ángeles.

  • Chris Taylor: El utilityman, que fue liberado previamente en la temporada, saliendo de los libros contables.

  • Kirby Yates: El experimentado relevista, cuyo contrato anual finalizó.

La salida de estos compromisos financieros permite a la gerencia de los Dodgers, liderada por Andrew Friedman, disponer de una base de $87 millones para perseguir a los agentes libres de élite.

Los posibles objetivos: ¿Quién reforzará el roster de campeones?

Con un apetito voraz y un capital considerable, los rumores ya circulan sobre los principales objetivos de los Dodgers. El enfoque parece estar en fortalecer tanto la rotación abridora como el outfield, tras la salida de Conforto y la incertidumbre en el pitcheo.

  • Refuerzo en el outfield: Con la necesidad de un jardinero estelar, la mira está puesta en nombres de gran calibre. Se rumorea un fuerte interés en Kyle Tucker, la estrella de los Astros, quien podría firmar un contrato masivo. Los Dodgers podrían usar su estrategia de dinero diferido (como hicieron con Ohtani y Yamamoto) para asegurar a un jugador de su estatus.

  • Añadir pitcheo de élite: La gerencia siempre busca acumular brazos dominantes. Se ha reportado que los Dodgers tienen un interés significativo en el lanzador zurdo japonés Shota Imanaga, quien se convirtió en agente libre tras su paso por los Cachorros. Un fichaje como este solidificaría aún más una ya poderosa rotación.

La agresividad pronosticada por Nightengale subraya que, a pesar de contar ya con una de las plantillas más temibles de las Grandes Ligas, los Dodgers están lejos de conformarse y buscarán hacer otro "gran splash" para asegurar su dominio en las próximas temporadas.

 

