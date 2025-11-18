MLB: Latinos que apuntan al Salón de la Fama en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 17 de noviembre fue anunciado la boleto para el Salón de la Fama Clase 2026 y dos nombres latinos apuntan como los próximos elegidos en ser inmortalizados a Cooperstown en enero del venidero año. Cabe destacar que, cada figura que destaca en la boleta debe reunir el 75% de los votos para llegar al olimpo de las Grandes Ligas.

Después de los que fueron las votaciones en la pasada entrega, que vio a Ichiro Suzuki (99.7%), CC Sabathia (86.8%) y Billy Wagner (82.5%) como últimos en ser exaltados, Carlos Beltrán y Andruw Jones resaltan como los próximos a convertirse en leyendas absolutas de MLB, tomando en cuenta que se quedaron bastante cerca en la anterior edición con el 70% y 66.2%, respectivamente.

El puertorriqueño, reconocido como uno de los jardineros más destacados de la era moderna en las Grandes Ligas, podría encontrarse a solo dos meses de asegurar su ingreso al Salón de la Fama de Cooperstown. Su trayectoria, marcada por consistencia ofensiva, excelencia defensiva y un impacto significativo en múltiples franquicias, lo ha mantenido como una de las figuras más respetadas del béisbol profesional. El ex patrullero estará en su cuarto año en las papeleras hacia la inmortalidad.

Carlos Beltrán y Andruw Jones ¿Los próximos en llegar a Cooperstown?

Fuera de los que se ganaron su derecho de llegar al Salón de la Fama, ambos guardabosques coleccionaron el porcentaje más alto por encima de los 65%, algo que apuntan a mantener en las nuevas ediciones y hasta elevarlo un poco más para consagrarse como nuevos HOFs.

En el caso de Beltrán, entraría en una posición privilegiada para llegar al templo de los inmortales. Aunque estuvo involucrado en el escándalo de robos de señas de los Astros en 2017, el boricua fue respaldado en el último año y cuenta con requisitos suficientes para llegar a Cooperstown con números vitalicios de .279 de average, .435 jonrones, 2,725 hits, 312 bases robadas y OPS de .836 en 2,586 juegos.

Entre venezolanos, Bob Abreu y Félix Hernández son nombres que podrían aumentar su porcentaje en las papeleras, pero luce complicado que aparezcan por encima del 75% en los resultados, tomando que solo consiguieron 19.5% y 20.6% en 2025, respectivamente.