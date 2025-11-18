MLB: José Altuve se trata esta lesión que sufrió en la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Pensando en la temporada 2026, José Altuve se sometió a un procedimiento para reparar una lesión que sufrió en la más reciente temporada de Grandes Ligas. El venezolano de los Astros de Houston quiere llegar al 100% al Spring Training de la venidera zafra.

"AstroBoy", como es apodado, cerró la temporada arrastrando molestias en el pie derecho, un problema que lo obligó a abandonar un juego a mediados de septiembre y que lo acompañó hasta el final del calendario. Aunque intentó mantenerse en el terreno, el dolor terminó por sacarlo del último partido tras la eliminación de los Astros.

José Altuve y un procedimiento para estar a plenitud

Según una fuente citada por MLB.com, el segunda base se sometió el lunes a un procedimiento menor para drenar líquido de una herida ubicada entre el cuarto y quinto dedo del pie. La intervención fue sencilla y no representó mayores complicaciones.

La buena noticia para Houston es que Altuve estará listo para el inicio de los entrenamientos de primavera. Con el descanso y el tratamiento adecuado, se espera que llegue recuperado y sin las molestias que lo limitaron en las últimas semanas de la campaña.

Cabe destacar que, José Altuve en la más reciente temporada con los Astros, bateó para .265, con 156 hits, entre ellos 24 dobles, un triple y 26 jonrones. Además, registró 77 carreras remolcadas, 80 anotadas y 10 robos de base, todo esto en 155 encuentros.