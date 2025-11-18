MLB: Shota Imanaga acepta la oferta calificada de los Cachorros

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho japonés Shota Imanaga sorprendió al aceptar la oferta calificada de 22.025 millones de dólares de los Cachorros de Chicago para la temporada 2026. La decisión llega semanas después de que la organización declinara una opción de tres años y $57.75 millones.

Jugada inesperada tras rechazar el contrato multianual

Luego de dos campañas sólidas en Grandes Ligas, con efectividad de 3.28, WHIP de 1.00 y una impresionante relación de ponches/boletos de 291/54 en 318 entradas desde 2024, los oseznos optaron por no ejercer una opción que lo habría asegurado hasta 2028. Sin embargo, al extenderle la oferta calificada, abrieron la puerta a su regreso por un año más, algo que el japonés no dudó en aceptar.

Este movimiento limita su flexibilidad para reforzar la rotación con nombres de alto perfil como Dylan Cease o Michael King, quienes estaban en el radar de la gerencia.

Una vista a la rotación

Con Imanaga de vuelta, la rotación proyectada de los Cachorros para 2026 incluye a Matthew Boyd, Jameson Taillon, Cade Horton y el propio Imanaga, mientras Colin Rea cubrirá temporalmente el lugar de Justin Steele, quien se recupera de una cirugía en el codo. Aunque hay talento joven y experiencia, el grupo carece de una figura dominante que pueda liderar en octubre.

La segunda mitad de 2025 dejó dudas sobre la durabilidad de Imanaga, quien registró una efectividad de 4.70 tras el Juego de Estrellas y fue castigado con 8.10 de efectividad en dos aperturas de postemporada.

Aceptar a Imanaga puede interpretarse como una señal de que los Cachorros no están dispuestos a pagar el precio de mercado por un as consolidado, lo que podría decepcionar a una afición que esperaba un paso más agresivo tras años de reconstrucción.

Además, la presencia de Shota Imanaga en la nómina complica la incorporación de otro abridor de alto costo, a menos que se produzca un movimiento inesperado en la nómina actual. La gerencia deberá decidir si apuesta por el desarrollo interno o si sacrifica prospectos en un canje por un brazo de élite.