Este lanzador ex Cachorros de Chicago se une a a la agencia libre

Siguen sumándose nombres a la lista de la agencia libre de peloteros de cara a la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo y uno de los brazos que buscará un nuevo contrato llevaba dos campañas con los Cachorros de Chicago.

Se trata del lanzador japonés Shota Imanaga, quien aparentemente no cumplió las expectativas de la organización, después de un gran rendimiento en el año 2024.

Shota Imanaga opta por la agencia libre:

De acuerdo a varios medios internacionales, el equipo ejerció su opción y tampoco lo hizo el jugador, por lo tanto, su contrato no será extendido y buscará un nuevo rumbo.

El serpentiemero tiene 32 años, por lo que probablemente no esté en busca de un contrato tan extenso, sino una organización que le garantice, al menos, dos o tres campañas.

Shota Imanaga no tuvo el mejor año:

Aunque en su primera zafra en la gran carpa (2024), Imanaga brilló en la lomita como se esperaba, con un balance de 15-3 un porcentaje de carreras limpias inferior a 3.00 (2.92), lo cierto es que en este 2025 su calidad en las salidas bajó.

Imanaga subió su efectividad a 3.73, ganó nueve duelos, perdió cuatro y la sorpresa, estuvo en la postemporada,la primera de su carrera en la MLB. El siniestro toleró seis anotaciones en 6.1 episodios de labor, para un porcentaje de carreras limpias de 8.10.