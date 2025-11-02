Fin de una era: Clayton Kershaw cierra una carrera de leyenda en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La MLB y los Dodgers de Los Ángeles despiden al zurdo más dominante de su generación. La legendaria carrera de Clayton Kershaw llega oficialmente a su fin, dejando tras de sí un historial de premios individuales y títulos de equipo que lo consagran como un seguro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Kershaw no solo fue un lanzador; fue un competidor feroz y el rostro de una franquicia histórica, cuya vitrina de logros es prácticamente inigualable.

El palmarés histórico de la leyenda Kershaw

El zurdo se retira con credenciales que muy pocos pueden igualar, consolidando un legado de excelencia. El palmarés de Kershaw es una colección de los honores más prestigiosos del béisbol, comenzando en 2014 cuando fue reconocido como el MVP de la Liga Nacional, uno de los pocos lanzadores en la historia en lograr tal distinción.

Su dominio en el montículo le valió el codiciado Premio Cy Young en tres ocasiones: en 2011, 2013 y 2014. Además, el año 2011 fue particularmente histórico para él, ya que no solo ganó su primer Cy Young, sino que también consiguió la triple corona de pitcheo, liderando la Liga Nacional en victorias, efectividad (ERA) y ponches, un hito rarísimo en el béisbol moderno. En ese mismo año, su excelencia defensiva fue reconocida con un Guante de Oro.

A lo largo de su carrera, Kershaw fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 11 ocasiones, una prueba de su excelencia sostenida a lo largo de casi dos décadas. Pero el colofón de su carrera vino en los años finales con los triunfos colectivos: se consagró Campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones (2020, 2024 y 2025), incluyendo un Bicampeonato en sus últimas temporadas, consolidando su narrativa de campeón.

Un impacto más allá de los números

El retiro de Clayton Kershaw marca el cierre de un capítulo de consistencia y dominio en el béisbol. Más allá de los galardones, su efectividad de por vida (ERA) es una de las mejores de la historia desde la era de la bola viva. Su longevidad y lealtad a los Dodgers (jugando toda su carrera con la misma franquicia) resuenan profundamente con los fanáticos del béisbol.

Su capacidad para mantenerse en la élite por casi dos décadas, incluso al final de su carrera, culminando con tres títulos, solidifica su narrativa de excelencia y perseverancia. El nombre de Kershaw es ya sinónimo de grandeza del pitcheo.

Cooperstown espera

Con una carrera tan condecorada, no hay debate sobre su destino: Clayton Kershaw será un inquilino de primera votación en el Salón de la Fama. Los récords de Kershaw no solo quedarán en las estadísticas de los Dodgers, sino que serán el estándar de comparación para la próxima generación de lanzadores estelares.