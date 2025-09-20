¡Final de leyenda! Clayton Kershaw se despide de la afición de los Dodgers con este ponche

Suscríbete a nuestros canales

El final de una carrera legendaria no puede tener un mejor cierre que en tu estadio y con tu mejor herramienta a lo largo de los años en las Grandes Ligas: el ponche. Justamente de esa manera se despidió el futuro Salón de La Fama Clayton Kershaw de la afición de los Dodgers, en lo que pasó a ser uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Tal como se tenía previsto, el zurdo de 37 años tuvo su última presentación en ronda regular este viernes ante los Gigantes de San Francisco, en el triunfo de Los Angeles con pizarra de 3-6 y sin duda, el mejor momento de la noche ocurrió en la parte alta de la quinta entrada.

Así se despide Clayton Kershaw de la fanaticada de los Dodgers:

Kershaw salió, para parte alta de ese quinto tramo e inmediatamente ponchó parado a Rafael Devers con cinco envíos, lo que sería suficiente, para que Dave Roberts saliera a sustituirlo y que recibiera el homenaje que merecía.

Evidentemente, toda la afición se colocó de pie y todos los compañeros le dieron un fraternal abrazo, a quien es considerado uno de los mejores cinco brazos zurdos de toda la historia, siendo despedido como tal.

Los aplausos no cesaron durante todo el recorrido de Kershaw desde la lomita hasta el dugout, una caminata final que aprovechó, para saludar a su familia que lo observaba desde las gradas, al igual que todos los seguidores de su extraordinaria trayectoria de 18 emblemáticas campañas con el uniforme de los Dodgers de Los Angeles.