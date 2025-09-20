Eugenio Suárez desata todo su poder ante los Astros y llega a 47 en la campaña 

Suscríbete a nuestros canales

El antesalista venezolano de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, despachó este viernes el cuadragésimo séptimo (47) cuadrangular de la campaña 2025, en el encuentro ante los Hastros de Houston. Compromiso que se disputó en el Daikin Park, casa del conjunto sideral.

Este es su segundo jonrón de los últimos siete juegos. Se pone a solo dos jonrones de igualar su marca de 2019, cuando conectó 49 vuelacercas.

El tablazo de Geno

En la parte alta de la cuarta entrada, el infielder llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Hunter Brown. Para ese momento, el compromiso se encontraba una (1) carrera por cero (0) a favor del conjunto visitante.

Con un outs en la pizarra y en cuenta de dos malas dos buenas, Brown tiró una curva de nudillos de unas 84 millas por hora bajita en la zona de strike, lanzamiento que Suárez no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Eugenio Suárez tuvo una velocidad de salida de 108.5 millas por hora y recorrió 425 pies de distancia.

Sus números

Eugenio Suárez se encuentra en su décima segunda temporada en Las Mayores. Fue traspasado justo antes de finalizar la fecha límite de cambios a los Marineros de Seattle, proveniente de los Dbacks de Arizona.

El antesalista tiene un promedio vitalicio de .247, con 1427 hits, 323 jonrones y 943 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .229/.301/.531 (Avg/Obp/Slg); en 554 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 127 imparables, 47 cuadrangulares, anotado 87 e impulsado 112. Ha recibido 44 boletos y 182 ponches.