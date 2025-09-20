Kodai Senga podría no estar incluido en el roster de postemporada de los Mets (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Mets de Nueva York están planeando, desde ya, su participación en los Playoffs de la Liga Nacional. En este sentido, tiene estipulada una cantidad de lanzadores para afrontarla, sin embargo, uno de sus mejores pitchers en la primera mitad podría quedar fuera del roster de 26 jugadores.

Según el manager de los neoyorquinos, el venezolano Carlos Mendoza, aún no han tomado una decisión con respecto al cuerpo de lanzadores que participará en la siguiente ronda del campeonato.

“Creo que tendremos la conversación y elegiremos a los 13 jugadores que creemos que nos darán la mejor oportunidad de ganar partidos de béisbol en octubre”, dijo el mánager de los Mets.

Kodai Senga: “En veremos”

El lanzador japonés Kodai Senga aún no ha subido al montículo por última vez esta temporada, pero los Mets ya saben que la próxima aparición del lanzador derecho no ocurrirá con el uniforme de las Grandes Ligas.

Cuando suba al montículo para la Triple A Syracuse el jueves por la noche, Kodai Senga podría estar lanzando por un lugar en el cuerpo de lanzadores de postemporada de los Mets de Nueva York.

Senga abrió la temporada con una efectividad de 1.47 en sus primeras 12 aperturas, pero fue enviado a Syracuse el 5 de septiembre después de registrar una efectividad de 5.90 luego de su regreso de una lesión en el tendón de la corva. “Creo que lo más importante para él es salir hoy y tener una buena actuación. Y luego tenemos que tomar decisiones”, expresó Carlos Mendoza.

En su debut el viernes pasado con Syracuse, el derecho permitió tres hits y ponchó a ocho sin bases por bolas. “Me gusta que no haya habido bases por bolas”, dijo Mendoza. “Creo que empieza con él lanzando el primer strike y luego manteniéndose al ataque”.

Kodai Senga tiene previsto realizar un juego simulado en algún momento de la próxima semana.