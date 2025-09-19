MLB: Ronald Acuña Jr. igualó a Ramon Hernández en esta estadística (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El sabanero Ronald Acuña Jr. alcanzó este viernes un nuevo hito en su carrera: con el boleto negociado ante los Tigres de Detroit, llegó a 430 pasaportes en Grandes Ligas, igualando a Ramón Hernández en el puesto 22 entre los venezolanos con más bases por bolas recibidas en la historia de MLB.

Un 2025 difícil

La campaña 2025 ha sido una prueba de carácter para Acuña Jr. Tras reincorporarse a finales de mayo, el jardinero ha demostrado que sigue siendo uno de los peloteros más completos del circuito. En 86 juegos disputados, acumula 87 hits, 17 jonrones, 34 carreras impulsadas, 65 anotadas, seis bases robadas y 57 boletos.

Su promedio de bateo se ubica en .284, con un OBP de .395 y un OPS de .890, cifras que evidencian su capacidad para embasarse y generar ofensiva desde el primer turno. En los últimos 10 juegos, ha elevado su rendimiento con un promedio de .378, 14 hits, dos jonrones y seis boletos.

Evolución como bateador

Acuña Jr. ha dejado atrás el perfil de jugador impulsivo para convertirse en un bateador más selectivo y estratégico. Su frecuencia de boletos ha aumentado, lo que le permite encontrar mejores pitcheos y maximizar su poder natural. Este enfoque renovado lo ha llevado a embasarse cinco veces sin conectar de hit en un juego, una hazaña que solo cuatro peloteros han logrado desde 2020.

Con 430 boletos, Acuña Jr. se acerca a figuras como Miguel Montero (446), Carlos González (448) y Manny Trillo (452).