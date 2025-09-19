Francisco Lindor se unió a exclusiva lista de boricuas con esta marca (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Lindor es sin duda uno de los mejores campocortos de la actualidad, brindando un notable rendimiento tanto ofensiva, como defensivamente. El boricua de los Mets de Nueva York está colocando números históricos en su carrera en Grandes Ligas y se une a históricos de su país.

"Mr. Smile", como es apodado, está dejando registros importantes este 2025 con el equipo de Queens y eso consolida su impacto en el mejor beisbol del mundo, siendo una figura relevante entre kos peloteros latinos que hacen vida actualmente en la Gran Carpa.

Francisco Lindor llegó a 1000 anotadas

Lindor sigue sumando capítulos dorados a su carrera en las Grandes Ligas. El pasado jueves, frente a los Padres de San Diego, el campocorto de los Mets se fue de 3-1 con par de anotaciones, y con ellas alcanzó la marca de 1.000 carreras anotadas en MLB. Este logro lo convierte en apenas el pelotero número 11 nacido en Puerto Rico en alcanzar esa cifra, un hito que habla tanto de su consistencia como de su impacto ofensivo desde su llegada a las Mayores.

Con esta hazaña, el campocorto de los Mets se une a una lista de leyendas boricuas que han dejado huella en el béisbol: Carlos Beltrán, Roberto Alomar, Roberto Clemente, Iván Rodríguez, Carlos Delgado, Orlando Cepeda, Rubén Sierra, Juan González y José Cruz. A sus 31 años, este jugador no solo sigue escribiendo su propia historia, sino que también continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de su generación y un digno heredero de la rica tradición puertorriqueña en las Grandes Ligas.

Tras esta nueva marca, Francisco Lindor tiene en su carrera de Grandes Ligas un total de 1.653 imparables, entre ellos 337 dobles, 26 triples y 275 jonrones. Además, cuenta con 848 carreras remolcadas, 1.001 anotadas, 215 robos y average de .273, todo esto en 1.526 juegos.