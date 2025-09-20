¡Al club 30-30! Jazz Chisholm Jr hace historia con Yankees en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

Desde su llegada por la vía del cambio, en la temporada 2024, no le tomó mucho tiempo a Jazz Chisholm Jr ganarse su lugar en la alineación de Yankees de Nueva York.

Su rendimiento lo premió, asegurándole que su llegada al equipo neoyorquino fue más que oportuna. Pero también en tiempo récord, dejó su huella en la historia de la organización.

Un nuevo hito imborrable

Pese a la derrota 4-2 de los ''Bombarderos del Bronx'' ante Orioles de Baltimore, el pasado viernes, el utility bahameño logró una hazaña con un valor enorme en Grandes Ligas: unirse al club 30-30.

Es decir, gracias a su cuadrangular remolcador en el séptimo inning, para acercar a los suyos 3-2, Chisholm Jr llegó a los 30 vuelacercas este año, además de acumular 30 bases robadas desde el pasado 12 de septiembre.

Con este registro, es apenas el tercer jugador en la historia de esta franquicia que logra dicho hito y el primero en los últimos 22 años.

Esto, debido a que el segunda base dominicano, Alfonso Soriano, fue el segundo en conseguir esta hazaña individual con esta organización. Incluso, éste lo hizo en dos zafras consecutivas, 2002 (39 cuadrangulares y 41 estafadas) y 2003 (38 jonrones y 35 almohadillas hurtadas).

Por su parte, el primero con este registro fue el outfielder estadounidense, Bobby Bonds, tras conectar 32 vuelacercas y robar 30 bases en la campaña de 1975.