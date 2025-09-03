MLB: Jazz Chisholm Jr. tiene estos números de estrella con los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York siguen batallando en esta recta final de temporada regular en las Grandes Ligas. A pesar de ser un 2025 de altos y bajos, uno de los aspectos más positivos dentro de la organización ha sido el desempeño del bahameño, Jazz Chisholm Jr.

El pelotero de 27 años se encuentra en su primera campaña completa con el conjunto neoyorquino y ha generado una producción ofensiva todo menos discreta, por lo que se ha posicionado entre los mejores, no solo de su equipo, sino de toda la Liga Americana.

En 152 juegos disputados con los Yankees, registra un total de 554 turnos al bate, 96 carreras anotadas, 140 imparables, 20 dobles, un triple, 39 jonrones, 93 remolcadas, 44 bases robadas, 68 boletos, 166 ponches, OPS en .841 y promedio ofensivo de .254.

Jazz Chisholm Jr. – Yankees de Nueva York

Estos registros no solo hablan de consistencia, sino también de una capacidad poco común para marcar la diferencia en múltiples facetas del juego y que tantos beneficios les ha dado a los “Bombarderos”. Con su poder y dinamismo en los senderos, con la finalidad de demostrar que es uno de los mejores en su posición en la actualidad.

Su presencia en la alineación no solo genera preocupación a los lanzadores rivales, por lo que, con un rendimiento ofensivo de élite, defensa que va mejorando con el pasar del tiempo y velocidad sobre el terreno, el joven bahameño está construyendo una trayectoria que, tarde o temprano, lo colocará en la conversación de los nombres más respetados de la MLB.

Finalmente, Jazz Chisholm Jr. tiene todo en sus manos para continuar construyendo una de sus mejores temporadas a nivel ofensivo y, al mismo tiempo, construir un estatus que lo posicione entre las nuevas estrellas del mejor béisbol del mundo.