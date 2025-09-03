MLB: Los juegos ahora duran menos y el fanático de Grandes Ligas lo agradece

Suscríbete a nuestros canales

Las Grandes Ligas a lo largo de su historia se ha comprometido a mantener su esencia. Sin embargo, con la larga duración de los encuentros, la liga decidió hacer un cambio radical para evitar que la afición se alejara. Ahora tenemos la duración más baja en décadas, un gesto que agradece la afición.

Solo el 15% de los juegos de la MLB en 2025 pasan las 3 horas. Un dato que es brutal, si tomamos en cuenta que en 2021 un 67% de esos mismos juegos alcanzaban al menos 3 horas de duración. Marca que fue la más alta en la historia del deporte y lo que motivó hacer un cambio real.

La introducción del reloj es un cambio que se consolidó como símbolo de la era moderna del beisbol, impulsado por la necesidad de mejorar la experiencia televisiva y en el estadio. La idea era que las viejas y nuevas audiencias se mantuvieran en sintonía: El resultado fue tener juegos con 17% o menos de 3+ horas.

¿El uso del reloj es el cambio más radical en Grandes Ligas?

El reloj en el beisbol es sinónimo de la nueva era del juego. Redefinió la dinámica de cada encuentro y tuvo un impacto positivo para todos los involucrados: lanzadores, bateadores, cátchers, fanáticos y transmisión. De hecho, la duración de los encuentros cayó a niveles que no se veían desde los años 80.

El reloj se convirtió en un símbolo de este deporte, al punto de tener solo el 15% de los juegos que superan las tres horas en 2025. Para responder a la pregunta, definitivamente es un sí, el reloj es el cambio más radical en el 2000 en un deporte que se mantiene tradicional.

Juegos de 3+ horas de 2003 al 2025

2003: 28% 2004: 31% 2005: 30% 2006: 32% 2007: 39% 2008: 37% 2009: 38% 2010: 38% 2011: 40% 2012: 47% 2013: 52% 2014: 58% 2015: 46% 2016: 54% 2017: 62% 2018: 54% 2019: 62% 2020: 59% 2021: 67% 2022: 60% 2023: 17% 2024: 12% 2025: 15%

Grandes Ligas ahora tiene menos tiempo, pero más fanáticos

La reducción en la duración de los juegos ha coincidido con un repunte en las asistencia a los estadios. En 2025, equipos como Dodgers, Yankees y Phillies superan los 35.000 fanáticos por juego. Un ritmo que permite que más personas vivan el beisbol sin trasnocho.

El reloj de pitcheo no solo ajustó tiempos, ajustó vínculos. Al reducir los partidos largos, la MLB reconectó con públicos familiares, jóvenes y fanáticos ocasionales. La experiencia se volvió más accesible, emocionalmente sostenible y televisivamente efectiva para la era moderna.