MLB: Mike Trout en evaluación diaria por lesión en la piel (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El veterano jardinero de Los Ángeles Angels, Mike Trout, fue excluido de la alineación de este martes ante los Reales de Kansas debido a una infección en la piel de su brazo izquierdo.

Trout fue inicialmente programado como bateador designado, pero fue retirado de la alineación menos de una hora antes del primer lanzamiento.

¿Qué dicen los Angels?

Tras la decisión, el mánager de californianos aseguró que “Fue algo extraño que simplemente le ocurrió”, y que el patrullero sería evaluado el miércoles. Por los momentos, Mike Trout está en lista de día a día.

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana batea para .231 con 20 jonrones y 54 carreras impulsadas, necesita solo dos jonrones para convertirse en el tercer jugador con el uniforme de los Angels en alcanzar los 400 jonrones.

Dave Winfield logró la hazaña en 1991 y Vladimir Guerrero también la alcanzó en 2009; y sus 1,008 carreras impulsadas lo ubican en el tercer lugar en la historia de la franquicia, detrás de Tim Salmon (1,016) y Garrett Anderson (1,292).

Últimamente, Mike Trout ha estado buscando su mejor versión en el plato. Bateó .214 en agosto con solo un jonrón en 84 turnos al bate.