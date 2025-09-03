Resultados MLB: 2 de septiembre de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este martes, 2 de septiembre, la jornada de las Grandes Ligas estuvo bastante entretenida y por ende, hay que repasar los resultados en cada una de la plazas porque la producción de carreras fue bastante notable.

El poder latinoamericano también se hizo sentir y especialmente el venezolano, con tres criollos yéndose, para la calle: Luis Torrens, Wilmer Flores y la "Regadera" Luis Arráez.

Resultados de la MLB:

- Azulejos de Toronto 12-9 Rojos de Cincinnati

- Dodgers de Los Angeles 7-9 Piratas de Pittsburgh

- Mets de Nueva York 12-5 Tigres de Detroit

- Marlins de Miami 2-5 Nacionales de Washington

- Guardianes de Cleveland 7-11 Medias Rojas de Boston

- Marineros de Seattle 5-6 Rays de Tampa Bay

- Bravos de Atlanta 3-4 Cachorros de Chicago

- Angelinos de Anaheim 5-1 Reales de Kansas City

- Medias Blancas de Chicago 12-3 Mellizos de Minnesota

- Atléticos de Oakland 1-2 Cardenales de San Luis

- Yankees de Nueva York 7-1 Astros de Houston

- Gigantes de San Francisco 7-4 Rockies de Colorado

- Rangers de Texas 3-5 Cascabeles de Arizona

- Orioles de Baltimore - Padres de San Diego.