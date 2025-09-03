MLB

Resultados MLB: 2 de septiembre de 2025 (+video)

Por Meridiano

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 12:29 am

El poder venezolano se hizo sentir en esta jornada de múltiples batazos 

Durante este martes, 2 de septiembre, la jornada de las Grandes Ligas estuvo bastante entretenida y por ende, hay que repasar los resultados en cada una de la plazas porque la producción de carreras fue bastante notable.

El poder latinoamericano también se hizo sentir y especialmente el venezolano, con tres criollos yéndose, para la calle: Luis Torrens, Wilmer Flores y la "Regadera" Luis Arráez.

Resultados de la MLB:

- Azulejos de Toronto 12-9 Rojos de Cincinnati 

- Dodgers de Los Angeles 7-9 Piratas de Pittsburgh 

- Mets de Nueva York 12-5 Tigres de Detroit 

- Marlins de Miami 2-5 Nacionales de Washington 

- Guardianes de Cleveland 7-11 Medias Rojas de Boston 

- Marineros de Seattle 5-6 Rays de Tampa Bay 

- Bravos de Atlanta 3-4 Cachorros de Chicago 

- Angelinos de Anaheim 5-1 Reales de Kansas City 

- Medias Blancas de Chicago 12-3 Mellizos de Minnesota 

- Atléticos de Oakland 1-2 Cardenales de San Luis 

- Yankees de Nueva York 7-1 Astros de Houston 

- Gigantes de San Francisco 7-4 Rockies de Colorado 

- Rangers de Texas 3-5 Cascabeles de Arizona 

- Orioles de Baltimore - Padres de San Diego.

Miércoles 03 de Septiembre de 2025
