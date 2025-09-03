Luis Arráez celebra su millar incogibles con este potente vuelacercas (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Luis Arráez sigue dando de que hablar en las Grandes Ligas y luego de que en la jornada de ayer alcanzará su imparable número 1000 de por vida, justamente su siguiente batazo sin enemigos posterior a ese primer millar, fue un cuadrangular conseguido este martes.

La organización de los Padres de San Diego está perdiendo parcialmente 3-2 contra los Orioles de Baltimore, sin embargo, el único que ha logrado producir esta noche por parte de los locales, es justamente la "Regadera", demostrando que también puede traer rayitas al plato.

Luis Arráez se va para la calle y acerca a San Diego:

El oriundo de San Felipe vino a consumir turno en la baja del tercero contra el derecho Tyler Wells y con un compañero corriendo en la segunda base.

Arráez venía de fallar en su primera ocasión, pero ya tenía "medido" a su rival y luego de aguantar un strike, movió rápidamente sus manos ante un envío pegado, para conectar un inmenso estacazo de vuelta completa que viajó a 393 pies de distancia por el jardín derecho y colocó el compromiso bastante emocionante.

Luis Arráez está muy cerca de esta cifra redonda de remolcadas en su carrera:

Está conexión de cuatro esquinas, significó el séptimo vuelacercas de Luis en el presente torneo y ya suma 35 de por vida. Mientras que en lo que respecta a las rayitas traídas al plato, el criollo suma 52 en el 2025 y queda a solo un remolque de alcanzar la cifra redonda de .300.

Con esta jornada, simplemente se ratifica que la "Regadera" está de vuelta y evidentemente seguirá batallando por el título de bateo con un promedio actual de .286.