¡Postergado! Juego entre Venezuela y Colombia sin fecha definida

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela viene de debutar con derrota en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. Sin embargo, cuando todvaía se daban los analisis sobre la derrota de la Vinotinto de las alturas llegó una noticia de última hora. La revancha pautada para este domingo 30 de noviembre entre Venezuela y Colombia quedó postergada.

Comunicado de FIBA. Postergado el juego entre Colombia y Venezuela

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales el máximo ente del baloncesto dio a conocer los motivos de la suspensión

Debido a la actual situación de la región, la FIBA ​​ha decidido posponer el partido entre Venezuela y Colombia por los Clasificatorios de las Américas al Mundial de Baloncesto FIBA ​​2027, que estaba programado para el domingo 30 de noviembre de 2025 en Venezuela. Esta decisión se tomó para garantizar la certeza operativa y la seguridad de todos los participantes, así como para proteger la integridad de la competición. El partido se reprogramará para una fecha no posterior al final de la Ventana 3 de las Clasificatorias (7 de julio de 2026). La nueva fecha del partido se comunicará más adelante.

Próximos juegos de Venezuela

Según el calendario original planteado por FIBA el siguiente duelo de Venezuela en estas Eliminatorias Mundialistas se dará el próximo mes de febrero de 2027, cuando el combinado nacional se mida a su similar de Brasil.