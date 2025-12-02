LVBP: Miguel Cabrera lanza guiño sobre una posible participación con Tigres de Aragua

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela vivió una verdadera fiesta en el Festival del Jonrón Pepsi con la participación de Miguel Cabrera, figuras venezolanas que hacen vida en las Grandes Ligas y algunos peloteros que se encuentran viendo acción en la presente temporada de la LVBP.

Aunque no deleitó a los fanáticos presentes con sus batazos como lo hizo en sus mejores años en MLB y en la competición de cuadrangulares, donde ganó dos ediciones (2005 y 2012), Miguel Cabrera se mostró contento de regresar al país y felicitó a la liga por el nivel mostrado y la organización en la vigente campaña.

'Miggy' fue el encargado de darle apertura al Festival de jonrones con el lanzamiento ceremonial y, aunque no confirmó su participación con Tigres de Aragua en la actual temporada de la LVBP, el dos veces MVP de las Grandes Ligas lanzó un guiño sobre verlo por última vez como pelotero activo en el circuito invernal.

¿Jugará Miguel Cabrera en la LVBP?

Aunque estuvo presente en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Miguel Cabrera no dio detalles sobre lo que sería su actuación en el béisbol venezolano con Tigres de Aragua. Pese a que se retiró en la temporada 2023 como jugador activo, la franquicia aragüeña había anunciado en sus redes sociales que la ex figura de Detroit entraría en el roster de 40 previo a la campaña 2025-26.

Siempre es un placer y un honor estar en mi país. Estoy muy emocionado de estar aquí. Felicito a la Liga por todo lo que está haciendo y por todo el talento que se está viendo", dijo Cabrera en su cita en el Festival de Jonrones.

El venezolano, quien es el único criollo con 500 jonrones y 3,000 hits en Las Mayores, solo tuvo palabras de reconocimiento para la liga. Sin embargo, el maracayero se presentó con una gorra de los Tigres de Aragua, que pudiera hacer referencia a un posible accionar en Venezuela.