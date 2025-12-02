Así se jugará la jornada de este martes 2 de diciembre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La octava semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) luce completamente prometedora, por lo cerrada que está la tabla de posiciones y a continuación, te mostraremos los encuentros pautados, para este martes, 2 de diciembre.

En esta oportunidad, se jugará en las plazas de: Nueva Esparta, Barquisimeto, Valencia y Caracas; siendo modificada la hora de play en el último de los mencionados para las 6:30pm.

Así se jugará la jornada de este martes en la LVBP:

- Leones del Caracas vs Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario a las 6:30pm.

- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez a las 7:00pm

- Tigres de Aragua vs Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez a las 7:00pm.

- Águilas del Zulia vs Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta a las 7:00pm.