Víctor Bericoto sobre jugar con Leones en la 2025-2026: "Estaré desde el primer día" (+video)

Desde que llegó a los Leones del Caracas en la temporada muerta de la campaña anterior, las expectativas con Víctor Bericoto son mega altas en la organización capitalina y aunque ya dejó buenos registros en su primera experiencia como "Melenudo", el prospecto de los Gigantes de San Francisco viene por más en la 2025-2026.

Ante una organización bastante experimentada, la petición de algunos aficionados es que reconstruyan el equipo tomando como base al pelotero de Cagua (Aragua) y el "Beri" ratifica su compromiso con esta franquicia.

Víctor Bericoto estará desde el "vamos" con Leones:

Víctor está cerca de llegar a los 400 turnos (362) en la filial Doble A de San Francisco en el presente campeonato, donde batea .260, aunado a 14 cuadrangulares, 58 rayitas empujadas, tres bases robadas y un OPS de .776.

Sin embargo, ya dejo claro que acompañará a los Leones desde el vamos en esta campaña de la pelota criolla. "Estaré desde el primer día con el equipo", afirmó Bericoto al medio LVBP en la Jugada.

Asimismo, resaltó que no importa si juega en los jardines o en la inicial, que es una decisión que debe tomar el manager José Alguacil, no obstante, él se siente más cómodo en el gramado exterior.

Números de Víctor Bericoto en la temporada pasada con el Caracas: