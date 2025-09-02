Este es el único lanzador que ganó más de 100 juegos en la LVBP (+lista)

Suscríbete a nuestros canales

Los 90' marcaron una era dorada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), una época donde era más común ver a los peloteros permanecer durante largos años en el circuito y eso ayudó a que se establecieran marcas inalcanzables, como la de juegos ganados de por vida.

En este prestigioso top 10 , hay un solo hombre que logró superar la cifra redonda de 100 triunfos. Se trata del emblemático zuliano José "Carrao" Bracho, quien permaneció durante 23 temporada en la LVBP.

¿A cuántas victorias llegó José "Carrao" Bracho en su carrera?

El "Carrao" debutó en la zafra de 1948 con la Cervecería Caracas, posteriormente pasó por varias novenas y cerró su periodo en Venezuela con las Águilas del Zulia en 1973.

En ese periodo, acumuló: 1769.2 innings lanzados, 859 ponches, dejó una efectividad vitalicia de 3.17 y lo mejor, fue su total de lauros, con 109, 14 por encima por encima de sus más cercano perseguidor en ese apartado histórico.

Top 10 de lanzadores con más victorias de por vida en la LVBP:

José "Carrao" Bracho: 109 Diego Seguí: 95 Luis Peñalver: 84 Emilio Cueche: 80 Aurelio Monteagudo: 79 Juan Carlos Pulido: 72 Luis Leal: 71 Edwin Hurtado: 68 Giovanni Carrara: 67 Roberto Muñoz: 64.

El legendario abridor "Carrao" Bracho fue ingresado al Museo del Salón de La Fama del beisbol venezolano en la Clase de 2003.