Pelotero cubano regresa a la LVBP con este nuevo equipo

Entre las adiciones de Bravos de Margarita de cara a una nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, se encuentra la del experimentado jardinero cubano Roel Santos, quien fue anunciado por parte del equipo este lunes.

Su fichaje, junto a la del lanzador estadounidense Eddy Demurias, eleva a seis el número de importados confirmados para reforzar la plantilla insular, que busca hacerse con su primera corona en Venezuela.

Regreso a la LVBP

El gerente deportivo José Manuel Fernández valoró el perfil del cubano como ideal para el proyecto del club: "Jardinero, primer bate y con experiencia seria en el Caribe, incluida una vez en Venezuela", destacó.

Para Santos, el regreso al circuito invernal venezolano representa una motivación renovada. Recordó su anterior paso por la LVBP con Tigres de Aragua en la temporada 2020/2021, en condiciones complicadas por el Covid-19, lo que le dejó una impresión positiva: "La competencia fue muy buena incluso bajo la burbuja, y me llevé una gran percepción de la Liga", comentó el pelotero.

¿Qué puede aportar a Bravos?

Su último desempeño se dio con los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol, donde dejó un promedio de bateo de .324, porcentaje de embasamiento de .400 y OPS de .900 puntos. Además, conectó seis jonrones.

Consciente del reto, Santos aseguró: "Llevaré a Margarita mucha energía positiva, enfoque y sed de ganar el campeonato". Su llegada no solo suma experiencia, sino también liderazgo y dinamismo ofensivo al plantel, aspectos clave para aspirar a un título histórico que aún se les esquiva.