MLB: Justin Verlander hace historia en su más reciente actuación con San Francisco

Uno de los mejores lanzadores de la historia sigue activo y demostrando que aún tiene lo necesario para jugar al más alto nivel. El brazo de Justin Verlander no ha dejado de impresionar a sus fanáticos y su más reciente apertura con los Gigantes de San Francisco es una nueva historia para las Grandes Ligas.

El derecho de 42 años logró una hazaña que confirma su vigencia en la Major League Baseball: ponchar a 10 rivales en un solo encuentro. Este registro lo convierte en el lanzador de mayor edad en alcanzar esa cifra desde que Randy Johnson lo hiciera el 22 de agosto de 2008, cuando tenía 44 años y 347 días.

Si bien es cierto que durante toda su carrera ha estado acostumbrado a llegar a estas cifras, lo más impresionante es que, con la edad que tiene, sigue dominando a sus rivales y generando no solo beneficios individuales, sino colectivos, a su actual equipo que hace vida en la División Oeste de la Liga Nacional.

Justin Verlander y un nuevo récord en MLB

El logro de Verlander no solo resalta por la marca estadística, sino porque lo coloca en un grupo exclusivo de lanzadores que han mantenido su dominio más allá de los 40 años. En al menos las últimas 125 temporadas, únicamente Roger Clemens, Nolan Ryan y Gaylord Perry habían conseguido juegos de 10 ponches con esa edad o mayor.

El tres veces ganador del Cy Young quiere continuar escribiendo nuevos capítulos dentro de este deporte. Su presencia en el montículo no solo es un activo para su equipo, sino también una inspiración para una generación de lanzadores jóvenes que lo ven como modelo a seguir y que desean llegar a la Gran Carpa en los próximos años.

Sin duda alguna, Justin Verlander ha dejado claro que su legado trasciende los números, luego de alcanzar esta hazaña de 10 ponches a los 42 años y con más de dos décadas activo en el mejor beisbol del mundo.