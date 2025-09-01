Play by Play

Play by Play

MIA 0
WSH 2
B: 3
S: 3
O: 2
NYM 6
DET 4
B: 1
S: 2
O: 2
TOR 0
CIN 2
B: 1
S: 1
O: 3
CLE 3
BOS 2
B: 3
S: 0
O: 2
LAA 0
HOU 0
B: 3
S: 1
O: 0
CWS 3
MIN 0
B: 1
S: 2
O: 2
ATH 0
STL 0
B: 1
S: 1
O: 1
Pre-Game
ATL 0
CHC 0
Pre-Game
SF 0
COL 0
Pre-Game
PHI 0
MIL 0
06:40 pm
BAL 61-76
SD 76-61
07:35 pm
SEA 73-64
TB 67-69
08:10 pm
TEX 71-67
AZ 68-70

NYM
73-64 (.533)
6
Baja 4th 2 outs
4

DET
80-58 (.580)
Jahmai Jones

AL BATE

Jahmai Jones (DH)
2 - 1
Sean Manaea

LANZA

Sean Manaea
3.2 IP, 4 CL, 6 K, 76 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Zach McKinstry
1 2 3
3
Strike tirándole
Four-Seam Fastball 93.7 MPH.
Rotación:2.091RPM
2
Strike cantado
Four-Seam Fastball 93.9 MPH.
Rotación:2.203RPM
1
Bola mala
Changeup 85.1 MPH.
Rotación:1.483RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 2 0 4 - - - - - 6 5 0
1 0 2 1 - - - - - 4 6 0
Entradas NYM DET
Jahmai Jones batea jonrón (5) con elevado por el jardín izquierdo. 0 1
Luis Torrens pega doble (13) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Mark Vientos anota Jeff McNeil anota. 2 1
Wenceel Pérez batea jonrón (12) con línea por el jardín izquierdo. Gleyber Torres anota . 2 3
Juan Soto batea jonrón con las bases llenas (36) entre los jardines derecho y central. Jeff McNeil anota Cedric Mullins anota Luis Torrens anota . 6 3
Zach McKinstry pega triple (11) con línea al jardinero derecho Juan Soto. Dillon Dingler anota. 6 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-0 0 0 0 .267
J. Soto RF 2-1 1 1 4 .255
P. Alonso 1B 2-0 0 0 0 .268
B. Nimmo LF 3-0 0 0 0 .262
M. Vientos DH 1-0 1 0 0 .244
J. McNeil 2B 2-2 2 0 0 .261
C. Mullins CF 0-0 1 0 0 .224
L. Torrens C 2-2 1 0 2 .222
B. Baty 3B 1-0 0 0 0 .251




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Sean Manaea 3.2 4 6 6 76-51 5.40
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Jones DH 2-1 1 1 1 .245
G. Torres 2B 1-0 1 0 0 .264
W. Pérez RF 2-1 1 1 2 .262
S. Torkelson 1B 2-0 0 0 0 .234
R. Greene LF 2-1 0 0 0 .270
A. Ibáñez 3B 2-0 0 0 0 .239
D. Dingler C 2-2 1 0 0 .281
Z. McKinstry SS 2-1 0 0 1 .263
J. Báez CF 2-0 0 0 0 .261




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Charlie Morton 3.2 6 5 3 86-51 5.51
Rafael Montero 0.1 0 0 0 13-6 4.86

NY Mets
Detroit
5 H 6
1 HR 2
10 TB 14
4 DEB 2

NY Mets
Detroit
6 K 3
51 ST 57
6 H 5
1 BB 5
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 79 58 .577 - L1
Mets 73 64 .533 6.0 L2
Marlins 65 72 .474 14.0 W2
Braves 62 75 .453 17.0 W1
Nationals 53 83 .390 25.5 L8
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 80 58 .580 - W1
Royals 70 67 .511 9.5 L1
Guardians 68 67 .504 10.5 L1
Twins 62 74 .456 17.0 W1
White Sox 49 88 .358 30.5 W1
Probabilidad de ganar
71.7 %
4 parte baja
(B:1 S:1 O:2)

NY Mets 6 - 4 Detroit
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Sunny, 75 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: John Libka
1era base: D.J. Reyburn
2da base: Sean Barber
3era base: Steven Jaschinski
