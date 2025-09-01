|1
|Entradas
|NYM
|DET
|1º
|Jahmai Jones batea jonrón (5) con elevado por el jardín izquierdo.
|0
|1
|2º
|Luis Torrens pega doble (13) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Mark Vientos anota Jeff McNeil anota.
|2
|1
|3º
|Wenceel Pérez batea jonrón (12) con línea por el jardín izquierdo. Gleyber Torres anota .
|2
|3
|4º
|Juan Soto batea jonrón con las bases llenas (36) entre los jardines derecho y central. Jeff McNeil anota Cedric Mullins anota Luis Torrens anota .
|6
|3
|4º
|Zach McKinstry pega triple (11) con línea al jardinero derecho Juan Soto. Dillon Dingler anota.
|6
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-0
|0
|0
|0
|.267
|J. Soto RF
|2-1
|1
|1
|4
|.255
|P. Alonso 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.268
|B. Nimmo LF
|3-0
|0
|0
|0
|.262
|M. Vientos DH
|1-0
|1
|0
|0
|.244
|J. McNeil 2B
|2-2
|2
|0
|0
|.261
|C. Mullins CF
|0-0
|1
|0
|0
|.224
|L. Torrens C
|2-2
|1
|0
|2
|.222
|B. Baty 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Sean Manaea
|3.2
|4
|6
|6
|76-51
|5.40
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Jones DH
|2-1
|1
|1
|1
|.245
|G. Torres 2B
|1-0
|1
|0
|0
|.264
|W. Pérez RF
|2-1
|1
|1
|2
|.262
|S. Torkelson 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.234
|R. Greene LF
|2-1
|0
|0
|0
|.270
|A. Ibáñez 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.239
|D. Dingler C
|2-2
|1
|0
|0
|.281
|Z. McKinstry SS
|2-1
|0
|0
|1
|.263
|J. Báez CF
|2-0
|0
|0
|0
|.261
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Charlie Morton
|3.2
|6
|5
|3
|86-51
|5.51
|Rafael Montero
|0.1
|0
|0
|0
|13-6
|4.86
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|0
|2
|0
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|5
|0
|Tigers
|1
|0
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|6
|0
|Entradas
|NYM
|DET
|baja
|1º
|Jahmai Jones batea jonrón (5) con elevado por el jardín izquierdo.
|0
|1
|alta
|2º
|Luis Torrens pega doble (13) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Mark Vientos anota Jeff McNeil anota.
|2
|1
|baja
|3º
|Wenceel Pérez batea jonrón (12) con línea por el jardín izquierdo. Gleyber Torres anota .
|2
|3
|alta
|4º
|Juan Soto batea jonrón con las bases llenas (36) entre los jardines derecho y central. Jeff McNeil anota Cedric Mullins anota Luis Torrens anota .
|6
|3
|baja
|4º
|Zach McKinstry pega triple (11) con línea al jardinero derecho Juan Soto. Dillon Dingler anota.
|6
|4
Ver más