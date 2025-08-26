Bravos de Margarita contaría con el regreso de esta figura dominicana (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Bravos de Margarita sigue afinando detalles para la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Después de jugar su primera final en la pasada edición, los insulares llegarán con altas probabilidades al título en la 2025-26.

Los margariteños ha cuenta con algunas importados confirmados para la próxima entrega. Los lanzadores Abdiel Sáldaña, Claudio Custodio y Nick Troglic-Iverson son los primeros foráneos que han sido confirmados, dos de ellos con experiencias en la franquicia.

La presentación de Bravos fue de menos a más en la pasada campaña. El dominicano Juan Santana fue uno de los principales protagonistas con el madero en toda la temporada, consolidándose como uno de los mejores importados en la pelota criolla. El quisqueyano estaría regresando con los orientales para la próxima zafra en el circuito invernal.

Juan Santana regresaría con Bravos

El dominicano tuvo una participación superlativa con la franquicia de Margarita en la 2024-25. El inicialista destacó con promedio al bate de .358, cinco jonrones, 27 impulsadas, 31 anotadas, 76 hits, 18 dobles, .382 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .906 en 54 partidos. El inicialista fue determinante para que los orientales avanzaran a su primera final en la historia de la LVBP.

Santana sería una de las piezas importadas que tendría la organización para la 2025-26, de acuerdo con la información de la periodista Georgeny Pérez. El nativo de Sabana Grande de Palenque apunta a ser uno de los jugadores de posición entre los foráneos, según informó Yves Hernández, Gerente General de Bravos en el programa "Extrainning" por Meridiano TV.