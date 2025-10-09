Sandy Léon firma contrato para la temporada 2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja de las Grandes Ligas ya comienza a moverse y el receptor Sandy León consiguió contrato para el 2026. El experimentando pelotero venezolano a sus 36 años irá por una nueva campaña en su carrera al máximo nivel.

Tras terminar el 2025 con los Bravos de Atlanta, el careta zuliano volvió a firmar con esta franquicia de la Liga Nacional, garantizando al menos un año más en el beisbol organizado de los Estados Unidos.

Sandy León se queda en Atlanta

Tras concluir la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas, León fue asignado el 1 de octubre al equipo Gwinnett Stripers, filial Triple-A de los Bravos de Atlanta. Apenas cinco días después, decidió probar suerte en la agencia libre, quedando disponible para cualquier organización interesada en sus servicios.

Sin embargo, el 7 de octubre optó por regresar a terreno conocido y firmó un nuevo contrato de Ligas Menores con Atlanta, según el rastreador de transacciones de MLB.com.

Con esta firma, Sandy León buscará regularidad en las Grandes Ligas para así, incrementar sus registros vitalicios. Desde 2012 a 2025, registra en las Mayores 323 inatrapables, 32 cuadrangulares, 152 carreras empujadas, 159 anotadas y un promedio de .207, todo esto en 562 juegos celebrados.