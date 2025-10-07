MLB: Sandy León se convierte en agente libre tras breve paso por Atlanta (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El receptor venezolano Sandy León ha sido oficialmente declarado agente libre tras finalizar su vínculo con los Bravos de Atlanta. A sus 36 años, León continúa demostrando su disposición para mantenerse activo en las Grandes Ligas, luego de haber participado en cinco encuentros durante la temporada 2025 como opción de emergencia tras la lesión de Sean Murphy.

Una carrera marcada por la versatilidad y la experiencia

Desde su debut en 2012, Sandy León ha disputado un total de 559 juegos en el máximo nivel del beisbol profesional. Su trayectoria incluye pasos por equipos como los Nacionales de Washington, Medias Rojas de Boston, Guardianes de Cleveland, Marlins de Miami y Mellizos de Minnesota.

Aunque su ofensiva ha sido discreta a lo largo de los años, su experiencia detrás del plato y su capacidad para adaptarse a distintos cuerpos de pitcheo lo han convertido en un recurso valioso para diversas organizaciones. En Atlanta, su rol fue estrictamente funcional, cubriendo la ausencia temporal de Murphy sin mayores pretensiones estadísticas.

Posibilidades abiertas para la temporada 2026

Con su estatus de agente libre, León podría atraer el interés de equipos que buscan profundidad organizacional en la posición de receptor. Su perfil encaja como mentor para jóvenes lanzadores y como respaldo confiable en caso de lesiones, especialmente en franquicias con aspiraciones de postemporada que valoran la estabilidad en el bullpen.

La decisión de continuar su carrera dependerá de las oportunidades que se presenten en el mercado invernal. Si opta por seguir activo, no sería extraño verlo firmar un contrato de ligas menores con invitación al Spring Training, fórmula común para jugadores con su perfil.

Legado discreto pero respetado en las Grandes Ligas

Sandy León no ha sido una figura mediática ni un bateador destacado, pero su permanencia durante más de una década en la MLB habla de su profesionalismo y capacidad de adaptación. En un deporte donde la longevidad es privilegio de pocos, el receptor venezolano ha sabido mantenerse vigente, aportando desde la trinchera silenciosa del trabajo defensivo.