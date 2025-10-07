MLB

MLB: Alí Sánchez se convierte en agente libre (+Info)

El receptor venezolano buscará nuevas oportunidades en la temporada muerta

David Méndez
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 05:40 pm
Foto: Cortesía
El receptor venezolano Ali Sánchez ha sido oficialmente declarado agente libre tras concluir la participación de los Medias Rojas de Boston en la temporada 2025. A sus 28 años, Sánchez se abre paso nuevamente en el mercado de Grandes Ligas, en busca de una nueva oportunidad que le permita consolidarse como pieza regular en el roster de algún equipo.

Durante la campaña regular, el oriundo de Barquisimeto vio acción en cuatro encuentros con los patirrojos, en los que tuvo apenas dos turnos al bate sin lograr conectar de hit. Su rol fue principalmente defensivo, como respaldo en la receptoría, aportando experiencia y profundidad en momentos puntuales del calendario.

Una salida que marca el inicio de cambios en Boston

La partida de Sánchez ocurre en medio de una reestructuración del roster de los Medias Rojas, que se preparan para una intensa temporada muerta. Aunque su paso por Boston fue discreto, su salida representa más que la pérdida de un receptor suplente: es parte de una tendencia común al cierre de campaña, cuando jugadores que son retirados del roster de 40 buscan nuevos horizontes.

Su paso por Boston fue más que discreto, siendo seleccionado para asignación a finales de septiembre y enviado a ligas menores al no ser reclamado en waivers.

Posibilidad de anillo

A pesar de su limitada visibilidad, Alí Sánchez aún mantiene vivas sus esperanzas de obtener un anillo de Serie Mundial. Esto se debe a que también formó parte de los Azulejos de Toronto durante la primera mitad de la temporada, equipo que continúa activo en la postemporada. Con los Azulejos, participó en ocho juegos, cumpliendo funciones similares como receptor suplente.

Martes 07 de Octubre de 2025
