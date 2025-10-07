MLB: ¿Podrán los Yankees revertir la serie ante Toronto? (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Tras dos derrotas contundentes en Toronto, los Yankees de Nueva York enfrentan una realidad incómoda en la Serie Divisional de la Liga Americana 2025. El manager Aaron Boone y varios de sus peloteros insisten en que la “confianza” será clave para revertir la situación, tal como lo hicieron en la Serie del Comodín ante Boston. Sin embargo, los números pintan un panorama sombrío.

“Se trata de ganar hoy, y punto”, declaró Boone a MLB.com, consciente de que el Juego 3 en el Yankee Stadium podría definir el destino de su equipo.

El pitcheo de Nueva York en el ojo del huracán

Los Yankees han permitido 23 carreras en los dos primeros encuentros, incluyendo ocho jonrones. El OPS colectivo de los Azulejos en esta serie es de 1.217, una cifra demoledora. Carlos Rodón, abridor del martes, tendrá la responsabilidad de frenar una ofensiva canadiense que castigó duramente a Luis Gil y Max Fried, quienes apenas completaron 5.2 entradas entre ambos.

La ofensiva necesita despertar ante Shane Bieber

Antes de anotar siete carreras en los últimos innings del Juego 2, los Yankees solo habían logrado una carrera en 11 episodios frente a los abridores Kevin Gausman y Trey Yesavage. El martes enfrentarán al veterano Shane Bieber, y se espera una reacción ofensiva inmediata.

Será la primera vez que Bieber enfrente a los Yankees en 2025, la última vez que los vio fue 3 de mayo de 2023 cuando vestía el uniforme de los Guardianes de Cleveland. De por vida ante los Mulos, Bieber tiene efectividad de 4.11 en cinco encuentros, con 27 ponches, marca de 2-1, 30.2 innings lanzados y un WHIP de 1.14.

Además, el equipo se ha ponchado 21 veces en dos juegos, incluyendo un turno clave de Aaron Judge con bases llenas. El contacto será vital si quieren mantenerse con vida.

El Bronx como fortaleza

Con récord de 50-31 en casa durante la temporada regular, los Yankees confían en el impulso del Yankee Stadium. Cody Bellinger, con experiencia en remontadas, lo resume: “El beisbol es un juego tan loco, en que tienes que tomarlo día por día”.

La historia no favorece a Nueva York: solo tres equipos han remontado un 0-2 en series al mejor de cinco con formato 2-2-1. Pero los Yankees ya lo hicieron en 2017, y Aaron Judge fue parte de aquella hazaña.

Claves para el Juego 3

El abridor zurdo y el respaldo del público serán determinantes. “De vuelta en el Yankee Stadium… es emocionante”, dijo Bellinger. Boone, por su parte, mantiene la fe: “Tengo mucha confianza en nuestros muchachos”.