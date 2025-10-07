MLB

MLB: David Fry será operado tras horrible pelotazo en la cara (+Detalles)

Un fuerte pelotazo de Tarik Skubal acabó con la temporada del receptor de Cleveland

Por

David Méndez
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 03:38 pm
Foto: Cortesía
El utility de los Guardianes de Cleveland, David Fry, se someterá a una cirugía facial este martes luego de sufrir una fractura nasal y desviación del tabique tras recibir un pelotazo en el rostro. El incidente ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando una recta de 99 millas por hora lanzada por Tarik Skubal lo impactó directamente en la cara durante la última semana de la temporada regular de las Grandes Ligas.

El golpe obligó a Fry a abandonar el juego de inmediato y generó preocupación en el cuerpo médico del equipo. Según reportes de Zack Meisel para The Athletic, el jugador será intervenido quirúrgicamente para reparar las fracturas nasales y se espera que esté completamente recuperado entre principios y mediados de noviembre.

Recuperación y regreso como receptor

A pesar del duro golpe, Fry proyecta una recuperación completa que le permitirá tener una pretemporada normal. Además, se espera que en 2026 pueda retomar su rol como receptor, posición que no pudo desempeñar este año debido a una cirugía Tommy John que lo limitó exclusivamente a funciones como bateador designado.

La versatilidad de David Fry ha sido clave para los Guardianes, desempeñándose en múltiples posiciones defensivas y aportando ofensivamente en momentos importantes. Su regreso como catcher ampliará las opciones del equipo en la receptoría, una posición que ha requerido profundidad en los últimos años.

Martes 07 de Octubre de 2025
