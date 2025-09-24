Cleveland realiza actualización sobre lesión de David Fry tras pelotazo en el rostro (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Guardianes de Cleveland realizaron este miércoles una actualización de la situación de salud del bateador designado David Fry, quien recibió un pelotazo la noche anterior durante el enfrentamiento ante los Tigres de Detroit.

La impactante situación ocurrió en medio de la sexta entrada, cuando el jugador intentó realizar un toque de bola para mover al corredor de la intermedia, José Ramírez.

En cuenta de dos malas una buena, Fry se cuadró para realizar la acción ofensiva y recibió una recta de cuatro costuras de unas 99 millas por hora en la cara, no intencional por parte del actual premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal.

Esto dijo Cleveland

Durante una conversación telefónica, el mánager del conjunto de Ohio, Stephen Vogt, señaló que David Fry sufrió una fractura en la nariz y fracturas faciales. “Está bien, de buen ánimo”, dijo. “Está erguido, alerta”.

Vogt visitó a Fry en el hospital. El equipo informó que Fry recibió el alta de la Clínica Cleveland y se encuentra descansando plácidamente.

Por su parte, el equipo médico de los Guardianes informó que el tiempo de recuperación es de seis a ocho semanas sin necesidad de cirugía. El jugador fue colocado en la lista de lesionados de 10 días.

Skubal se comunicó con Fry

Tras el compromiso, Skubal, quien solo permitió dos hits en las primeras cinco entradas, dijo que ver a David Fry en apuros fue difícil.

“Muy duro”, dijo el zurdo. “Ya lo contacté. Seguro que su teléfono está a punto de estallar. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía estar bien al salir del campo y espero que siga así (…) Hay cosas más importantes que el béisbol y su salud es más significativo que un partido”.