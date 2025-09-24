¡Impactante! Jugador Cleveland recibe pelotazo en el rostro en intento de toque

Suscríbete a nuestros canales

El bateador designado de los Guardianes de Cleveland, David Fry, abandonó el encuentro de esta noche ante los Tigres de Detroit, tras recibir un pelotazo del zurdo Tarik Skubal. El también inicialista fue capaz de salir del campo caminando.

Momento difícil

La impactante situación ocurrió en medio de la sexta entrada, cuando el jugador intentó realizar un toque de bola para mover al corredor de la intermedia, José Ramírez.

En cuenta de dos malas una buena, Fry se cuadró para realizar la acción ofensiva y recibió una recta de cuatro costuras de unas 99 millas por hora en la cara.

Fry yacía boca arriba en la caja de bateo cubriéndose la cara. Recibió atención médica inmediata de los trainers del equipo, Jeff Desjardins y Chad Wolfe, y de la doctora del equipo, Kim Stearns, y un carrito salió de debajo de las gradas del jardín izquierdo.

Skubal estaba visiblemente afectado por el momento. Su cuerpo se tensó cuando Fry fue golpeado y arrojó su guante y su gorra, poniendo ambas manos en la cabeza. Fry finalmente se puso de pie y se dirigió al carrito, que lo sacó del campo.

Hasta el momento, los Cleveland Guardians no han dado información sobre la situación de Fry ni sobre los pasos a seguir con el pelotero.