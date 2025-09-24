Ronald Acuña Jr. sigue inspirado y dispara su segundo jonrón de la semana

Suscríbete a nuestros canales

¡Ronald Acuña Jr. lo hizo de nuevo! La última semana de temporada regular en las Grandes Ligas tiene al de La Sabana como uno de los bates más inspirados y productivos del momento, ya que con la conexión que protagonizó este martes extendió a 12 sus presentaciones embasándose.

Los Bravos de Atlanta no cuentan con posibilidades de avanzar a los playoffs, pero eso no los ha frenado en su intento por regalarle alegrías a su fanaticada antes de culminar la campaña. Recordemos que los Nacionales de Washington son los penúltimos rivales que enfrentarán este año en el Truist Park.

Acuña, de nuevo para la calle

Para esta cita, Ronald Acuña Jr. sacó a relucir todo su poder a la altura del sexto episodio. Solo necesitó del primer lanzamiento del abridor Brad Lord, un slider por el medio, para desaparecer la bola entre los jardines central y derecho, a unos 433 pies de distancia. De esa manera rompió la igualdad en la pizarra para poner en ventaja a los suyos por 2 a 1.

Es así como La Bestia mantiene un ritmo arrollador en sus últimas siete presentaciones. Durante ese periodo acumula tres vuelacercas, seis carreras impulsadas, nueve anotadas, y .348 de promedio al bate. Además, de por vida llegó a las 457 remolcadas, dejando atrás en la lista de venezolanos de todos los tiempos a Luis Salazar (455), un histórico de Tiburones de La Guaira.

Números de Ronald Acuña Jr. en la temporada 2025