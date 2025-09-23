Ronald Acuña Jr. guía a los Bravos en esta marca jamás lograda en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Bravos de Atlanta por primera vez desde 2017 no dirán presente en los Playoffs de Grandes Ligas. Sin embargo, cerrar de gran forma la temporada regular este 2025 es importante, algo que están haciendo y que le ha permitido conseguir cosas positivas. Además, en este cierre de campaña, Ronald Acuña Jr. puso el pie en el acelerador y está siendo una pieza clave para este equipo de la Liga Nacional.

El jardinero venezolano vive una notable racha ofensiva, tanto así que en su último juego, el pasado lunes 22 de septiembre conectó su jonrón número 19 del año. Mientras que, hace unos días atrás, arribó a la importante cifra de 900 imparables en su carrera en el mejor beisbol del mundo.

Los Bravos de Atlanta tienen una racha positiva en sus últimos nueve juegos y en ese lapso, gracias al aporte de Acuña Jr., hicieron historia en MLB.

Bravos históricos en el cierre del 2025

Según un dato de OptaSTATS en X, en sus últimos nueve compromisos, los Bravos han alcanzado un nivel de consistencia pocas veces visto en las Grandes Ligas. No conocen la derrota en ese lapso, no han cometido ni un solo error defensivo, su ofensiva no ha bajado de las cinco carreras y su pitcheo ha mantenido a los rivales bajo ese mismo límite. Esa combinación de solidez en todas las facetas del juego refleja el dominio absoluto que Atlanta ha ejercido durante este tramo de la temporada.

Lo más sorprendente es que ninguna otra franquicia en la historia de la MLB había logrado algo semejante en un período de nueve encuentros. La racha no solo habla del poder ofensivo del lineup dirigido por Brian Snitker, sino también de la disciplina defensiva y del control desde el montículo.

Ronald Acuña Jr. y su producción

En los últimos siete juegos, el venezolano Ronald Acuña Jr. batea para .417 de average, con 10 hits, entre ellos par de jonrones. Además, cuenta con cinco carreras remolcadas, ocho anotadas y 11 boletos, unos números realmente productivos.