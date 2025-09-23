Ronald Acuña Jr. está cerrando la temporada con alta producción ofensiva (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este lunes dejó entre sus resultados la victoria por 11 a 5 de los Bravos de Atlanta contra los Nacionales de Washington, dos equipos que ya no tienen oportunidades de avanzar a la postemporada. Sin embargo, la presencia de Ronald Acuña Jr. volvió a ser determinante para los suyos, pues su bate se mantiene encendido.

Para esta cita, La Bestia ligó de 2-1 con jonrón, dos carreras impulsadas, dos anotadas y tres bases por bolas. De esa manera extendió a 11 sus presentaciones consecutivas embasándose, algo que ciertamente necesitó el conjunto de Atlanta durante casi toda la campaña 2025.

Acuña, toda una Bestia en los últimos juegos

El resurgir ofensivo de Ronald Acuña Jr. llegó tarde, justo en las dos últimas semanas de temporada regular. Esto, a pesar de no ser tan beneficioso para el colectivo, es una señal de que el venezolano está agarrando el ritmo y el nivel que todos conocemos de él.

Un punto llamativo de sus últimas siete presentaciones es la cantidad de boletos que ha arrastrado. Y es que si contamos los de este lunes, ya son cuatro encuentros con tres bases por bolas en la presente temporada, solo superado por un choque ante los Marlins de Miami a finales de agosto donde negoció cuatro.

Además, en medio de sus 10 hits durante ese periodo de tiempo también alcanzó una hazaña: los 900 imparables de por vida en las Grandes Ligas. Hasta la fecha cuenta con 91 en este 2025, por lo que está a solo nueve de llegar a la barrera de los 100 por quinta ocasión en sus ocho temporadas en el Big Show.

Puede que Ronald Acuña Jr. no sea de la partida en los playoffs de este año, pero sin duda su recta final lo está dejando como uno de los bateadores más productivos de la Liga Nacional; co-liderando el apartado de hits; segundo en promedio al bate; y tercero en carreras anotadas y OPS.

Números de Ronald Acuña Jr. en los últimos siete juegos