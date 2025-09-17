Así fue el esperado hit 900 de Ronald Acuña Jr. en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Entre varios altos y bajos en la presente temporada, Ronald Acuña Jr. continúa demostrando que es un pelotero de élite y con muchas hazañas por concretar en su carrera como grandesligas. Justamente, en la tarde de este miércoles añadió una más a su historial.

El de La Sabana y los Bravos de Atlanta iniciaron la semana con una serie en el Nationals Park contra los Nacionales de Washington, rival al que apenas le sacan siete juegos de diferencia en la División Este de la Liga Nacional, esto luego de las tres recientes victorias sobre ellos.

Un hit esperado por Ronald Acuña Jr.

Para esta cuarta cita, Ronald Acuña Jr. estaba a solo un imparable de llegar a los 900 de por vida en las Mayores. Recordemos que entre las presentaciones anteriores frente a los capitalinos conectó cinco hits en 10 visitas al plato.

A pesar de que falló con un elevadito en la primera entrada, el momento histórico para el venezolano se dio en el cuarto inning. Allí, frente al abridor Brad Lord, pescó un lanzamiento bajito para enviar la pelota al jardín central, logrando así esa anhelada cifra redonda.

De esta manera, Ronald Acuña Jr. se convierte en el pelotero venezolano número 52 en alcanzar dicha cifra. Sus próximos objetivos en este apartado son Richard Hidalgo (929) y Rougned Odor (930).