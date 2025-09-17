Salvador Pérez ya tiene presencia en el Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Si bien los Reales de Kansas City tienen un panorama complicado para meterse en los playoffs, la temporada de Salvador Pérez ha sido motivo de muchas alegrías dentro de la organización. Y es que no solo hablamos de uno de los mejores peloteros del equipo en la actualidad, sino también de uno de los receptores en la historia de las Grandes Ligas.

Como muchos recordarán, Salvy concretó una hazaña durante la semana pasada tras conectar su jonrón 300 de por vida, además de alcanzar las 1.000 carreras impulsadas. Eso fue motivo suficiente para que en la jornada del martes, en el Kauffman Stadium, tanto aficionados como compañeros de equipo le dieran un merecido homenaje.

"Esto es para celebrar algunos logros muy especiales de nuestro capitán. No vamos a hablar de qué tenemos que hacer (para clasificar), esto es un llamado para reconocer que tenemos un futuro miembro al Salón de la Fama en este clubhouse", comentó el inicialista Vinnie Pasquantino.

Salvador ya es toda una leyenda

La jornada histórica de Salvador Pérez fue el pasado 13 de septiembre, cuando el conjunto de Kansas City visitaba a los Phillies de Filadelfia en el Citizens Bank Park. Allí consiguió su vuelacercas 300 y alcanzó las 1.000 empujadas, aunque al final cayeron derrotados por 8 a 6.

Pero más allá del resultado, la nota más destacada fue que ese bate con el que consiguió la cifra redonda ahora se encuentra en el Salón de la Fama. De hecho, cabe mencionar que el carabobeño ya es el octavo receptor en lograr ambos hitos.

Números de Salvador Pérez de por vida en las Grandes Ligas