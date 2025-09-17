Cardenales de San Luis reciben malas noticias de Willson Contreras

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de San Luis realizaron ajustes en su roster previo a la jornada de este miércoles 17 de septiembre en las Grandes Ligas, donde confirmaron la baja de Willson Contreras por lo que resta de temporada.

Oliver Mármol, manager de los pájaros rojos, anunció la baja del primera base venezolano en esta final de la campaña, por una una distensión en el hombro derecho. El equipo comunicó en sus redes sociales que el inicialista fue enviado a la lista de lesionados por 10 días, que sentencia su final en la vigente edición de Las Mayores.

Aunque el equipo se mantiene con opciones de clasificar a la Postemporada, la franquicia de Misuri no quiso arriesgarse con el pelotero criollo, quien cumplió con un producción sólida al bate en su primera temporada completo como inicialista. Además de eso, la novena de San Luis activó al infielder José Fermín desde Triple-A Memphis para ocupar su lugar en la plantilla.

Willson Contreras se despide de la temporada 2025

La colocación del mayor de los Contreras a la lista de incapacitados de 10 días le daría la oportunidad de regresar a la última serie de la campaña regular, sin embargo, Katie Woo de The Athletic informó que el primera base no llegará y le pondrá fin a su participación por esta edición de MLB.

El nativo de Puerto Cabello terminó con marcas personales en su segunda temporada con San Luis, donde consiguió 80 carreras remolcadas y 126 hits en 135 juegos disputados. Además de eso, sacudió 20 jonrones, 70 anotadas, .344 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .791 en 490 turnos al bate.