Rafael Marchán se gana su puesto en Philadelphia con registros notables (+video)

Rafael Marchán se convirtió en héroe inesperado en la victoria de los Phillies de Philadelphia (9-6) sobre Los Angeles Dodgers, en la jornada de este martes por la noche. El venezolano mostró su poder con cuadrangular de tres carreras en el novena inning para sellar el triunfo de su equipo.

El receptor respondió en una situación apremiante con descomunal tablazo por el jardín derecho ante los envíos de Blake Treinen con una conexión que salió a una velocidad de 104-6 millas por hora y recorrió una distancia de 354 pies. Con ese bambinazo de línea, los Filis se quedaron con su segundo lauro corrido frente a los actuales campeones de las Grandes Ligas en condición de visitante.

Fue apenas el segundo tablazo de cuatro esquina para el criollo en la presente temporada de Las Mayores, que sirvió para consolidar un gran momento que atraviesa con el madero en la recta final de la ronda regular 2025. El nativo de San Cristóbal está haciendo mérito para ganarse su puesto en el equipo grande de cara a los venideros Playoffs de MLB.

Rafael Marchán responde a la confianza de su manager

Con Philadelphia ya clasificado a la Postemporada, Rafael Marchán busca maquillar sus registros ofensivos en la vigente campaña y decir presente con el equipo en la fases finales de las Grandes Ligas. El venezolano cuenta con una producción interesante en septiembre con promedio al bate de .364, un jonrón, doblete, cuatro remolcadas, tres anotadas, cuatro hits, .333 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .727 en 11 turnos oficiales.

El receptor sabe que tiene tiempo limitado de juego para demostrar su calidad con el madero o detrás del plato. En lo que va de temporada, la ficha de Tigres de Aragua en la LVBP colecciona .206 de average, dos cuadrangulares, 13 impulsadas, nueve anotaciones, 20 imparables y .593 de OPS en 39 partidos jugados.