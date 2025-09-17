Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 17 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 17 de septiembre, las Grandes Ligas abre una nueva cartelera en busca de definiciones de cara a la venidera Postemporada. Dos lanzadores venezolanos serán los responsables de abrir los compromisos por sus equipos desde el montículo.

El primero en salir a la acción será Martín Pérez, que quiere dejar a un lado su sequía de victorias y consolidarse entre los serpentineros criollos con más partidos ganados en la historia de Las Mayores. El experimentado intentará evitar que los Medias Blancas de Chicago salgan barridos de su propia casa ante los Orioles de Baltimore.

El zurdo ya tiene recorrido cuando se trata de enfrentarse a la franquicia oropéndola, donde posee récord de cuatro triunfos y seis reveses, 59 ponches y una efectividad 4.66 en 16 apariciones en el morrito. Aunque ya la organización patiblanca se encuentra sin opciones de avanzar a los Playoffs, el lanzador buscará mejorar sus registros en la presente temporada con marca de 1-5, 42 abanicados, WHIP de 1.05 y una ERA de 3.27 en 10 presentaciones.

Jesús Luzardo reta a los Dodgers

A diferencia de Martín Pérez, Jesús Luzardo está atravesando por su mejor campaña en Las Mayores y busca cerrarla con broche de oro en un compromiso desafiante ante Los Ageles Dodgers, actuales campeones de MLB. El zurdo se sube a la lomita con el objetivo de elevar su tope personal de victorias 15 y de acercarse a su marca de ponches (208) en una sola temporada.

'Baby Jesus' afronta el duelo frente a los angelinos en un panorama más tranquilo, donde los Phillies de Philadelphia ya tiene aseguraron su título divisional en la División Este de la Liga Nacional, logrando este cometido en el inicio de la serie ante los Dodgers.

De por vida contra los vigentes monarcas de las Grandes Ligas, Jesús Luzardo acumula récord de 1-0, 27 abanicados y una efectividad de 2.60 en cinco presentaciones. Cabe destacar que, esa único lauro lo consiguió en la presente edición cuando maniató al equipo en siete entradas completas con ocho chocolates, par de boletos y dos hits el pasado 4 de abril.