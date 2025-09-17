¿Nueva lesión? Carlos Mendoza se pronuncia tras el pelotazo a Francisco Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Álvarez ha tenido una temporada 2025 golpeada por las lesiones y durante la jornada de este martes, volvió a generar preocupación en el staff de los Mets de Nueva York, tras recibir un pelotazo a 100 millas por hora. No obstante, el estratega Carlos Mendoza comentó al respecto, luego de finalizar el desafío.

El receptor venezolano tenía apenas 11 días desde que fue activado de su visita más reciente a la lista de incapacitados y nuevamente la suerte no estuvo de su lado en esta oportunidad.

¿Cómo fue el pelotazo a Francisco Álvarez?

En cuenta pareja de 1-1 en la parte baja del octavo, el "Little Kid" Bradly Rodríguez lanzó una recta de 100 millas por hora que impactó en el brazo izquierdo de Álvarez, causándole un fuerte dolor que inmediatamente se reflejo en el rostro del jugador de los Mets y en la preocupación de sus compañeros.

Inmediatamente, el manager Carlos Mendoza salió a chequear al careta junto a su cuerpo médico y decidieron que lo mejor era que saliera del encuentro.

Carlos Mendoza descarta una posible lesión de Francisco Álvarez:

Una de las primeras interrogantes a Mendoza en al rueda de prensa post juego fue justamente si se podía tratar de una lesión grave, para el catcher de 23 años y el estratega lució bastante optimista.

Mendoza resaltó que evidentemente Francisco está adolorido, pero que no será necesario una evaluación mayor, como por ejemplo uno rayos x porque fue en la zona del tríceps y por ende. no representa mayor peligro, más allá del ardor.