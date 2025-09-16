Wilyer Abreu será activado por los Red Sox y será evaluado día a día (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Rojas de Boston dieron a conocer este martes una actualización sobre el jardinero venezolano Wilyer Abreu. En días anteriores anunciaron que el jugador sería activado de la lista de

Abreu no ha jugado un partido con Boston desde el 17 de agosto por una distensión en la pantorrilla. Sin embargo, esto parecía que podría cambiar la próxima semana.

Día a Día

Este martes, el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora, dijo en una conferencia de prensa que el ganador del Guante de Oro en la temporada 2023 “sintió algo de dolor en su pantorrilla derecha después de su reciente carga de trabajo pesada”.

Asimismo, precisó que el jardinero será activado de la lista de lesionados de 10 días y será evaluado día a día.

La activación de Abreu se consideraba inminente de cara a la serie con los Atléticos, que se extenderá hasta el jueves. Ahora es posible que vuelva al campo en la serie contra los Rays, que comenzará el viernes.

Wilyer Abreu sigue siendo el segundo del equipo en jonrones con 22 y el tercero en carreras impulsadas con 69.