MLB: Aaron Judge domina a placer las últimas dos temporadas en este apartado (+Números)

El jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge se ha consolidado como el jugador más impactante de las últimas dos temporadas en las Grandes Ligas. Con un acumulado de 20.0 en fWAR, el capitán de los Yankees no solo ha brillado con el bate, sino que ha tenido un desempeño excelente en la defensiva.

En 2024, Judge bateó para .322 con 58 jonrones y 144 carreras impulsadas, rozando la Triple Corona y registrando un wRC+ histórico, solo superado por Barry Bonds y Babe Ruth.

Bobby Witt Jr. sorprende con su ascenso meteórico

El joven campocorto de los Reales, Bobby Witt Jr., ha irrumpido en la conversación de los superestrellas con un impresionante fWAR de 17.7. Su combinación de poder, velocidad y defensa lo convierte en uno de los talentos más completos de la actualidad.

En 2024, Witt Jr. bateó .332 con 32 cuadrangulares, 31 bases robadas y una defensa élite en el campocorto. Su bWAR incluso superó al de Ohtani, posicionándolo como el tercer jugador con mayor WAR en la historia para un pelotero de 24 años o menos en postemporada.

Con un fWAR de 17.1, Shohei Ohtani continúa rompiendo marcas. En 2024, el astro japonés conectó 54 jonrones, impulsó 130 carreras y robó 59 bases, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en superar la marca 50-50.