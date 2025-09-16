MLB: Prospecto venezolano de los Medias Rojas regresa tras cirugía Tommy John (+Info)

El venezolano Luis Perales, considerado el principal prospecto de pitcheo de los Medias Rojas de Boston en 2024, ha dado un paso crucial en su recuperación al ser asignado a Triple A, Worcester. El joven lanzador criollo, de 22 años, vuelve a la acción tras someterse a una cirugía Tommy John en julio de 2024, una intervención que lo mantuvo fuera del diamante por más de un año.
De Portland a Worcester
Aunque la organización de Boston prefería que Perales continuara su desarrollo en Doble A con los Sea Dogs de Portland, el cierre de temporada en esa categoría obligó a su traslado. El sábado pasado, Perales lanzó una entrada en blanco en su regreso oficial, mostrando señales alentadoras de recuperación y control en el montículo.
Un historial prometedor antes de la lesión
Antes de su lesión, Perales acumuló siete aperturas en Clase A fuerte con Greenville y dos en Doble A Portland, dejando una efectividad de 2.94 en 33.2 innings lanzados. Su dominio se reflejó en una impresionante relación de ponches/boletos (56/12), lo que lo posicionó como el brazo más prometedor en el sistema de ligas menores de los patirrojos.
Proyección a futuro para Perales
La asignación a Worcester no solo responde a una necesidad logística, sino también a una oportunidad para que Perales acumule innings competitivos antes de su participación en la Arizona Fall League. Su arsenal, que incluye una recta de media a alta velocidad, slider cortante y cambio de velocidad efectivo, lo mantiene como candidato firme para debutar en Grandes Ligas en 2026.