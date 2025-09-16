MLB: Prospecto venezolano de los Medias Rojas regresa tras cirugía Tommy John (+Info)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Luis Perales, considerado el principal prospecto de pitcheo de los Medias Rojas de Boston en 2024, ha dado un paso crucial en su recuperación al ser asignado a Triple A, Worcester. El joven lanzador criollo, de 22 años, vuelve a la acción tras someterse a una cirugía Tommy John en julio de 2024, una intervención que lo mantuvo fuera del diamante por más de un año.

De Portland a Worcester

Aunque la organización de Boston prefería que Perales continuara su desarrollo en Doble A con los Sea Dogs de Portland, el cierre de temporada en esa categoría obligó a su traslado. El sábado pasado, Perales lanzó una entrada en blanco en su regreso oficial, mostrando señales alentadoras de recuperación y control en el montículo.

Un historial prometedor antes de la lesión

Antes de su lesión, Perales acumuló siete aperturas en Clase A fuerte con Greenville y dos en Doble A Portland, dejando una efectividad de 2.94 en 33.2 innings lanzados. Su dominio se reflejó en una impresionante relación de ponches/boletos (56/12), lo que lo posicionó como el brazo más prometedor en el sistema de ligas menores de los patirrojos.

Proyección a futuro para Perales

La asignación a Worcester no solo responde a una necesidad logística, sino también a una oportunidad para que Perales acumule innings competitivos antes de su participación en la Arizona Fall League. Su arsenal, que incluye una recta de media a alta velocidad, slider cortante y cambio de velocidad efectivo, lo mantiene como candidato firme para debutar en Grandes Ligas en 2026.