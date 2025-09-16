MLB: Ramón Laureano, el equilibrio de la ofensiva de Padres de San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Ramón Laureano inició la temporada 2025 de Grandes Ligas con un nivel superlativo. Su llegada a Padres de San Diego se dio como un impulso ofensivo al equipo; esto se logró casi de inmediato y ahora es la parte que le da equilibrio a un lineup con peloteros de mucha calidad.

Laureano es el equilibrio de una alineación llena de perfiles muy bien definidos. El dominicano es una mezcla entre poder, paciencia y contacto. Sus rivales han trabajado mucho sus turnos con el de Padres venciendo. Se ha transformado en la pieza que necesitaba para lograr victorias contundentes.

Ramón en San Diego registra .281 con .510 de SLG en solo 41 juegos. Su impacto ofensivo ha sido determinante para estar en la pelea por la clasificación a la postemporada. Sin ningún tipo de duda, fue el mejor cambio de la fecha límite y el más determinante para su nuevo equipo.

Ramón Laureano y un despertar que lo llevó a un contendiente

Ramón Laureano comenzó la temporada 2025 de la MLB con Orioles de Baltimore. Desde el inicio se mostró sólido con su ofensiva y defensiva, lo que le dio mucho tiempo de juego con el equipo. Esto llamó la atención de Padres que necesitaba un jardinero con sus cualidades.

Laureano tras su llegada a San Diego ha sido muy importante para el equipo, más allá de los números; ha logrado darle un equilibrio a una ofensiva fuerte. Junto con Fernando Tatis Jr y Jackson Merrill completan unos jardines que combinan ofensiva sólida y defensa de Guante de Oro.

Números de Ramón Laureano en 2025

La temporada 2025 de Ramón Laureano ha sido bastante productiva, ha pasado por dos equipo y su nivel ha sido espectacular. Ahora con Padres de San Diego están en camino a la postemporada con opciones de ser protagonista. Si el dominicano mantiene el nivel, será fundamental para su equipo.

Números de Laureano en 2025:

- 123 juegos, 412 turnos, 68 anotadas, 118 hots, 24 dobles, 2 triples, 23 jonrones, 75 impulsadas, 33 boletos, 6 bases robadas, .286 promedio, .348 OBP, .522 SLG, .870 OPS