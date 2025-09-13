MLB: Fernando Tatis Jr cerca de unirse al olimpo dominicano de Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr es de los peloteros dominicanos más completos que ha jugado en Grandes Ligas. El de Padres de San Diego está registrando un año productivo al punto de acercarse a una marca élite. Una cifra que lo colocará en el olimpo del jonrón dominicano en la MLB.

Tatis Jr registra 148 jonrones en su carrera, una cifra contundente. Sin embargo, lo más importante es que está a solo 2 HR de unirse a: Albert Pujols, Vladimir Guerrero, Manny Ramírez, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr como los únicos dominicanos en tener 150+ HR en sus primeras 6 temporadas.

Una marca que lo inmortalizaría en el olimpo del cuadrangular dominicano. Además, de dar una idea del nivel que podría alcanzar si mantiene un ritmo de competición constante. Fernando tiene el talento y las condiciones para dar 500 HR, pero necesita continuidad y estar sano.

Peloteros dominicanos que alcanzaron los 150 HR en sus primeras seis temporadas en MLB

Si hablamos de jonrones dominicanos, está claro que la figura de Albert Pujols está presente, pero además, Manny Ramírez. En esa línea, ambos jugadores fueron superlativos desde el inicio de su carrera, registrando marcas personales importantes a nivel de jonrones en MLB.

Ahora bien, si nos vamos a lo actual, República Dominicana sigue marcando la pauta con Vladimir Guerrero Jr y Juan Soto; dos de los peloteros más letales en los últimos 5 años en Grandes Ligas. No es fácil lanzarles, por lo que se tiene que elegir sabiamente el veneno a morir.

Dominicanos con 150+ HR en sus primeras 6 temporadas

Albert Pujols: 250 HR Vladimir Guerrero: 170 HR Vladimir Guerrero Jr - Juan Soto: 160 HR Manny Ramírez: 154 HR Fernando Tatis Jr: 148 HR

Números de Fernando Tatis Jr con Padres de San Diego en 2025

Fernando Tatis Jr no ha tenido el año esperado con Padres de San Diego en este 2025. A pesar de los altibajos que ha tenido se ha mantenido muy productivo en un año donde busca alcanzar la postemporada y ser decisivo.

Números de Tatis Jr en 2025:

- 144 juegos, 553 turnos, 97 anotadas, 143 hits, 27 dobles, 2 triples, 21 jonrones, 63 impulsadas, 84 boletos, 122 ponches, 29 bases robadas, .259 promedio, .361 OBP, .429 SLG, .790 OPS